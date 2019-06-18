埔里殯儀館工程「趁早」進場施工 居民怒圍抗議

2019-06-18 09:49

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里民強烈反對公所於該里興建殯儀館，得知包商今天一早就要進場施工，里長黃美玉清晨即率上百位里民前往抗議，將包商機具、車輛阻擋在外，一度與在場維持秩序的警方對峙，為免衝突擴大，公所決定暫緩進場，同時考量殯儀館工程地方阻力過大，以及後續經濟效益與償債能力不足，公所也考慮與包商協商合議解約。

埔里鎮公所計劃利用蜈蚣里原第七公墓遷葬後用地，即在公有慈惠堂、慈孝堂納骨塔旁，以8000萬元興建殯儀館，工程去年於前鎮長周義雄任內發包，但居民不滿當地已有2座納骨塔，以及1座國軍彈藥庫，且都在知名風景區鯉魚潭周邊，不希望再有殯儀館設立影響觀光及生活品質，因此強烈反對，包商曾在今年3月14日要進場施工，遭里民封路抗議，眼見工期已經延宕，公所、包商決定今天讓機具進場施工。

里民昨夜及今晨陸續接獲消息，由里長黃美玉發動上百位里民前往現場抗議，居民高舉抗議牌子與白布條，反對公所興建殯儀館，並要求立即停工、解約，由於未申請集會遊行，埔里分局也加派警力到場制止，雙方一度對峙。

經公所主任秘書吳元明到場協調，強調工程雖由前任鎮長發包，但依行政程序仍須執行，現場民眾則是強烈鼓噪，更揚言以肉身阻擋重機具，經請示鎮長廖志城，考量地方和諧，決定今天暫停進場施工，將再邀集包商、地方居民進行協商，協商無結果前也保證機具不會進場，里民才同意結束封路抗議。

吳元明也坦言，先前發包的殯儀館規模不足，無法滿足鎮民需求，且貸款金額高達7000萬元，完工營運後恐無法達成償債目標，將造成公所財政更大負擔，因此公所也不排除與包商合議解約，就地結算的方式處理該工程。

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