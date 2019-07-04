北市推長者免費驗光 愛心企業加碼提供500免費老花配鏡

2019-07-04 12:52

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣不少老年人都有老花眼問題，北市社會局7月起與愛心企業、眼鏡公司合作，提供北市長者免費驗光服務及1折眼鏡優惠。若是符合北市低收、中低收資格的長者，還可免費配老花眼鏡。

社會局今在中山老人住宅暨服務中心舉辦「免費驗光暨配鏡服務記者會」，會中宣布「眼鏡有愛-閱讀無礙」計畫。社會局在北市議員王浩媒合下，與一間不具名愛心企業規劃長者免費驗光服務，7月起北市7處公辦民營老人機構（包含至善養護機構、兆如養護機構、大龍老宅、中山老宅、朱崙老人公寓、陽明山老人公寓和文山老人養護機構）將辦理長者免費驗光服務，讓長輩現場免費驗光、檢查視力，業者也提供配鏡優惠，讓長者可以用市價1折、約300元的價格配老花眼鏡。

此外，「德恩堂眼鏡」也與社會局12區老人服務中心合作，並捐贈500副免費老花眼鏡。只要是符合低收、中低收資格的北市長者，就可以到「德恩堂眼鏡」免費配老花眼鏡。社會局長陳雪慧在致詞中感謝愛心公司提供老花眼鏡，讓北市的老人在戴上老花眼鏡後，看電視、報紙、雜誌時都很清楚。

今天記者會結束後，社會局也在中山老宅3樓安排老人免費驗光服務，現場除了有專業驗光師外，更擺出各式各樣的鏡框供選擇，讓老人們可以當場驗光配眼鏡。

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