07/04 各報重點新聞一覽

2019-07-04 07:12

自由時報

退將赴中終身管制

立法院臨時會昨三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，明定曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、少將以上人員或情報機關首長，終身不得參與中國黨政軍或具政治性機關團體舉辦的慶典或活動，做出「妨害國家尊嚴」行為者，最重將可剝奪其月退俸。

詳見退將赴中終身管制。

被告防逃 電子腳鐐監控

防逃機制補破網！立法院臨時會昨三讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」，新增電子腳鐐監控等四款防逃機制。另外，新法防逃更嚴格，被告在判決確定到發監執行前最有可能潛逃的空窗期，及被告判處死刑、無期徒刑或逾二年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提執行。

詳見被告防逃 電子腳鐐監控。

日清酒等15項農漁產品 大降稅

為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），立法院臨時會昨天三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正案」，針對冷凍柳葉魚、山藥、穀物酒等十五項農漁產品調降關稅。十五項調降關稅的農漁產品中，備受矚目的日本山藥、蜜柑、清酒現行關稅稅率為十六％、三十％、四十％，院會昨三讀通過將稅率調降為十二％、十五％、二十％。

詳見日清酒等15項農漁產品 大降稅。

蘋果日報

0到6歲國家養 郭台銘：錢不夠我先墊 終場政見會火爆 朱立倫諷郭台銘 郭台銘打韓國瑜

國民黨最後一場國政願景電視發表會昨登場，韓國瑜、郭台銘與朱立倫爆氣互嗆。朱譏郭提出的「0到6歲孩子國家養」根本是社會主義，不符公平正義；郭不滿回擊，強調0到6歲國家養財源沒有問題，還霸氣怒吼，政府財源不夠「我用自己的財產先墊支」、「散盡家財也在所不惜！」韓國瑜暢談發展經濟、企業轉型，但遭郭吐槽高雄廠商想要土地蓋工業區，但這麼小小的要求，韓巿長也做不到。

唱中國國歌 向五星旗敬禮 退將恐遭剝奪退俸 立院三讀 終身管制赴中

為避免退役將領赴中參與政黨活動，立院臨時會昨三讀通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正案，加強對退將赴中管制。新法明定曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長、少將以上人員，以及情報機關首長，終身不得參與中國黨務、軍事或相關組織在各地舉辦的慶典或活動；情節嚴重者，最重可剝奪退休俸。預估受影響人數多達2000人。

聯合報

藍政見會論戰核能 韓喊重啟核四、郭交全民決定

國民黨最後一場總統初選國政願景發表會昨晚登場，五位參選人均表態支持繼續使用核能。韓國瑜、張亞中、周錫瑋主張重啟核四，郭台銘主張核四未來全民決定，朱立倫主張「核盡其用」，但強調核安，核電一定要在最高安全標準下，才能重啟。

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

美國商務部3日發表對越南鋼品的三項初步裁決，將指示美國海關對使用南韓和台灣原料的越南生產鋼鐵製品徵收高達456.23%的反規避關稅（現金擔保）。此舉引起國內鋼廠高度警戒，憂心美對全球鋼品貿易再出重手。

中國時報

國民黨民調風暴 王金平引爆參選人賭輸翻臉猜測 藍營瀕分裂危機

藍營大戰前夕，掀起民調風暴！退出國民黨總統初選的前立法院長王金平昨突然召開記者會，質疑初選民調引起黨內憂心，各陣營都有「被做掉」的焦慮，同時綠營灌票可能重蹈「換柱」，「自毀長城大有可能」。王金平的宣示，似已為藍營參選人埋下脫黨競選的伏筆。黨內亦有人解讀，王金平此舉是一石二鳥之計。

職棒二連霸 Lamigo桃猿求售

中華職棒Lamigo桃猿隊昨公開宣布求售，中職30年來雖不乏球隊轉手的例子，但大都是在快撐不下去才決定賣掉。2013年人氣最佳的兄弟象只賣4億，2012年興農牛更以1.3億超低價脫手。而猿隊是目前實力最強、人氣最旺、戰績最棒的球隊，去年才完成二連霸。連1995年排名墊底的俊國熊隊都賣了5.27億，這次猿隊必須超越這個價碼，才能樹立指標意義。

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