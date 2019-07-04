2019-07-04

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，明定曾任國防、外交、大陸事務或國安機關之政務副首長、少將以上人員或情報機關首長，終身不得參與中國黨政軍或具政治性機關團體舉辦的慶典或活動，做出「妨害國家尊嚴」行為者，最重將可剝奪其月退俸。

兩岸條例三讀 管制範圍少將以上

修正案規定，所謂「妨害國家尊嚴」是指向象徵中共政權的旗、徽、歌行禮、唱頌或其他類似行為，違者得由原服務機關停止領受五十％到一○○％月退俸五年，並追繳、註銷其獎章、勳章、執照及證書，情節重大者更得剝奪其月退俸，並追回已支領的金額。至於未領取月退俸者，則由原服務機關處二○○萬到一千萬元以下罰鍰。

據了解，行政院原先提出的版本僅限制「中將以上」，只要退離職滿十五年即不受限制。民進黨團認為相關條文有調整必要，在法案表決前提出再修正動議，除將管制範圍擴大為「少將以上」，也取消時間、地點限制，修正動議獲表決通過，未來相關人員不管人在何處、退休幾年，都一樣受到規範。

向中共旗徽歌行禮 最重剝奪退俸

本次另一項修法重點，是將退離職人員的赴中列管時間明確化，過去管制雖以三年為原則，但賦予各單位增減權力，使縮減期限成了常態。本次三讀的條文明定管制期間僅能增、不能減，最多可延長至六年。

國民黨立委賴士葆質疑執政黨「拿退將出來痛打」，是假借國安之名來操作選舉利益。民進黨立委王定宇則反批，我國退役將領共有二六三八位，會去朝拜中共的將領只有少數，希望國民黨別把所有軍人都拉進來。

本次修法源於二○一六年十一月間，前陸軍副司令吳斯懷等卅二位退役將領赴中參加中國國家主席習近平主持的活動，並在現場響起中國國歌時起立致敬，行為引發外界譁然，事後行政院及多位民進黨、時代力量立委均提案修法，盼杜絕類似情事。

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