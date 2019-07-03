海軍艦指部攝影比賽作品 感受捍衛海疆艱辛

2019-07-03 23:10

〔記者張忠義／高雄報導〕為呈現海軍官兵最真實、動人面貌，提升文宣軟實力，海軍艦隊指揮部今天辦理艦隊攝影比賽決審會，由政戰主任蘇少將主持，為提高獲獎作品的水準與專業性，特別邀請資深記者孫建屏等人擔任評審委員，從近400件參賽作品評選出前2名及8名優選作品，競爭相當激烈。

海軍艦隊指揮部今年首辦艦隊攝影比賽，區分人像、操演、艦艇及生活等4大類，這些來自不同單位基層、官兵，從工作、生活、訓練、修護等不同面向所拍下的影像，讓人感受到海軍官兵為了強化訓練、提升戰力與捍衛海疆的艱辛和努力。

其中，131艦隊湘江軍艦輔導長李語萱中尉的作品「蠣蠣在目」，透過鏡頭詮釋艦隊官兵齊心刮除船底海蠣子的畫面，張力十足，榮獲第一名；第二名作品則由海上戰術偵搜一中隊詹啟宗上士的「拂曉的銳鳶」獲選，傳達了戰術偵搜大隊官兵在清晨即投入無人機起飛前作業的辛苦畫面。

評審孫建屏說，艦隊辦理攝影比賽，可以突顯基層官兵的生活與工作內容，從不同的角度讓社會更能了解海軍為守護海疆所付出的點點滴滴，參賽作品水準，令人驚豔！

另名評審表示，攝影除了要掌握相機的功能外，更要結合構圖、創意及時機，才能成就一張優異的攝影作品，艦隊官兵能克服工作環境的限制，積極鼓勵官兵透過攝影的力量，為艦隊生活點滴留下珍貴的記錄，值得鼓勵。

最後，政戰主任除代表指揮官感謝兩位評審提供攝影上專業的建言，以及寶貴的實務經驗，也鼓勵艦隊官兵在保密安全的前提下，透過鏡頭讓國人認識艦隊、支持艦隊。

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