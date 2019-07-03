庇護工場「羊毛皂」走文創風 企業下大訂單

2019-07-03 16:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市淡水區的「小羊苗庇護工場」，是北部首家文創型庇護工場，主要經營羊毛氈、金工等手作商品。今年研發兼具美觀、實用性高的「羊毛皂」，推出後受多家企業青睞，已接獲數量高達26000個的訂單，身心障礙員工雖然做得辛苦，卻從中找到自信與價值。

勞工局表示，小羊苗是2015年由新北市勞工局與伊甸基金會共同合作成立，共6名庇護員工參與製作，主要經營羊毛氈、金工等商品，開幕初期以店面零售及DIY手作體驗活動為主，因非地處鬧區，且產品受限季節不易推展，導致長年營運虧損。

勞工局說，為突破經營困境，就業服務員協助研發繽紛「羊毛皂」，並積極開發客戶，希望拓展股東紀念品市場，不但寄送電子文宣，更逐一致電聯繫，最終獲得單井工業、昇陽國際半導體及定穎電子等3家企業訂單，創下26000個的預訂數量，金額高達124萬元。

伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，接到大筆訂單時，小羊苗員工都難以置信，一方面感到高興，同時陷入趕訂單的緊張氛圍，但這對庇護工場而言是很大的鼓勵，6位員工也在工作中找到自信與價值。

勞工局已在全市輔導成立26家庇護工場，「羊毛皂」單顆定價150元，精緻禮盒組（4顆入）特價500元。即日起至108年9月9日前下單訂購禮盒組，享有9折優惠。可上「新北市庇護工場網路商城」或「新北勞動雲」網站查詢。

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