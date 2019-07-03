新竹縣5所中小學 入選教育部推動美感教育種子學校

2019-07-03 13:20

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣包含內灣國小、六家高中在內，共有5所中、小學校最近在全國300多所中小學中脫穎而出，獲選為教育部首度嘗試跨領域推動美感教育的種子學校，各可獲得每年最多12萬元的補助，以3年的時間，在校內進行跨領域的美感教育課程開發，他們有的結合藝文、自然課程，有的融合社會跟語文領域，多元管道提昇我們下 一代的美感教育。

縣府教育處以內灣國小為例，這所學校早在103學年度就推動「漫畫學校」，跨域結合藝文、自然課程，搭配在地的人文及環境生態資源，進行戶外探索教育及在地遊學課程。

太平國小則以「偶愛太平、太平愛偶」為名，融合社會、語言2個領域，透過實作木偶，培養展演能力，刺激且提昇學生學習表現。

芎林國中位於芎林鄉，當地不僅台灣民謠之父鄧雨賢曾在此任教過，也是荒野保護協會創辦人徐仁修的成長所在地，所以該校透過領域教學、跟學校本位課程，導引學生對家鄉的自然生態、藝術人文產生共鳴，從中找尋自我定位與價值。

該處表示，教育部今年首度推動這個名為「跨領域美感教育卓越領航計畫」，以3年為1期，遴選全國的中小學學校擔任跨領域美感教育種子學校。

新竹縣共有興隆、內灣、太平3所國小，跟芎林國中、六家高中共5校入選，每校、每年最多可以獲得12萬元補助，在各自的校園內進行跨領域的課程開發、分享執行成果、以及相互經驗交流，期間並有師培大學專業的輔導。

縣長楊文科說，為了推動藝術教育，縣府在財政拮据下，仍配合中央的「教育部美感教育中長程計畫」，以50萬的預算補助各校發展傳統藝術社團，客家獅、客家花鼓、舞獅、國樂等傳統藝文技巧及星光快閃活動等，就是希望能讓美感教育落實在生活中。

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