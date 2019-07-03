高雄「悦誠廣場」開幕 為北高新商圈暖身

2019-07-03 13:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕號稱全台首創以森林圖書館概念打造的社區型商場「悦誠廣場」，試營運一個月來、人潮天天破萬，今天正式開張， 興富發集團總裁鄭欽天豪邁指出，改造後的生活百貨感覺很有成就感，下一個生活百貨考慮納入補習班。

悅誠廣場附近的義联集團義享天地Ａ館，預計不久後也將開幕，加上大順、博愛路口的富邦地上權開發案、凹子底停35ＢＯＴ商場開發案，短短1公里半出現四大百貨商場，可望形成群聚效應，成為北高雄新商圈。

悦誠廣場現址原為大統新世紀，3年多前由興富發接手，斥資5億多元、改造為全台首處以森林圖書館為概念的「悦誠廣場」，鎖定社區小家庭為主要客群，內部空間滿佈圖書為其特色，電扶梯旁的15米巨型書牆、以及一旁的閱讀休憩區更是焦點。

悦誠是以營造為主軸的興富發集團、轉戰百貨的第一間商場，總裁鄭欽天說，前一個月試營運期間，平日人潮平均約1萬2千餘、假日動輒3萬多，端午連假更衝刺超過10多萬人，他覺得改造後的悅誠很有成就感，還預告下一個百貨會納入補習班，孩子來這裡上課，爸爸媽媽安心逛商場。

業者說明，悅誠自6月份試營運以來，民眾在社群網站上最多分享的題目，便是高達15米的巨型書牆和劇場式大型階梯，及由4萬本以上圖書和百幅以上藝術畫作做為動線妝點，都能讓民眾充分感受片刻藝文的美好。

悦誠餐飲占比約40%，全面滿足民眾對食的需求，並結合家電及生活家飾用品與多家男女服飾品牌，讓顧客在購物上有多樣選擇，另有多個北高雄獨家櫃位，以及全台唯一威士忌圖書館，都讓悅誠在高雄百貨圈獨具一格。

悦誠今起正式營運，全館採會員制經營，七月間推出許多優惠活動，詳細內容可上網搜尋FACEBOOK臉書粉絲專頁「悦誠廣場」。

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