長榮罷工協商又破局 將另覓時間協商

2019-07-02 21:27

［記者謝武雄／桃園報導］長榮空服員罷工後第二度勞資協商，今天在蘆竹尊爵天際飯店舉行，經過11個小時閉門會議，雙方於晚間8點30分召開記者會宣布協商結果，雙方因為員工免費優待機票、18個空服員曠職認定問題討論甚久，雖然部分議題有共識，但仍需聚焦討論，將另覓時間協商。

11小時馬拉松閉門會議

今天的會議於上午9點開始，期間兩度休息，由勞資雙方各自凝聚共識，使得10個小時閉門會議，實際討論時間只有3個多小時，長榮航空勞資協商，長榮公司仍由人事副總經理蕭錦隆帶隊協商，工會則由理事長趙剛、常務理事陳瀅、理事廖以勤等十多幹部參與協商，會議則採閉門會議，不開放採訪也不直播，僅開會前開放媒體拍攝，勞動部政務次長劉士豪、桃園市政府勞動局長陳靜航都列席，劉士豪則說明會議方式，是由雙方各推1名主持人的雙主持人方式，希望把團體協約以大方向、大原則獲最大共識。

優惠機票福利漸進式恢復

此次團體協商最重要的六條團體協約內容，其中第一條「不秋後算帳、簽訂和平協議」部分，由於工會另提五條新版本，其中第一條「參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態」，因為員工免費優待機票問題雙方有歧見，導致一開會就卡關，長榮航空強調，取消員工免費優待機票是鼓勵罷工期間出勤員工，並非懲處，最後同意採取漸進式方式恢復員工免費優待機票，另工會提出除理監事幹部外，其餘空服員恢復免費、優待機票，但勞動部官員當場糾正這是不當針對行為。

27空服員曠職改「空白班」

而在討論第2條「會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主」，又因對27個空服員是否曠職問題，長榮提出將「暫列曠職」部分改為「空白班」，由勞資及第三方成立專案小組進行調查，工會也同意該方案。

工會提出的「不秋後算帳」共有五條，包含「參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態」、「會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM（group meeting）工會宣傳時間，每場30分鐘」、「公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償」、「公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序」、「兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務」。

二次團協未簽 空服員持續罷工

據悉，此次團體協商最重要的6條團體協約內容，其中第1條「不秋後算帳、簽訂和平協議」部分，其他5條內容分別是飛安服勤獎金從300元到500元不等；BR198、BR108東京航線10月到隔年3月開放過夜，BR716北京航線4、6、7、8等4個月開放過夜；人評會開放民選教官5名輪值參與人評會議佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人；每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃；工會理監事共11名（依實際人數為主），每年25天會務假。

但因二次團協仍未能簽成，空服員持續罷工，將另覓時間再協商。

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