「國境之西」金門大二膽派出所掛牌 中國客包船慶賀？

2019-07-02 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天在「國境之西」的大膽島舉行「大二膽派出所」揭牌，縣長楊鎮浯說，警察的象徵是鴿子，和平的象徵也是鴿子，大二膽派出所的掛牌，就是傳遞一個維持島上秩序、追求和平的概念。

揭牌典禮進行的同時，大膽海域上的中國觀光船，竟然1艘接著1艘靠岸觀看大膽島風光；有出席觀禮的來賓見到早已見怪不怪，還打趣地說，連中國都包船慶賀派出所掛牌。

金門縣警局表示，大膽島的經緯度，本就在「國境之西」，大二膽派出所掛牌，取代烈嶼分駐所成為「國境之西的警察單位」，也是距離中國最近的派出所。

大膽島面積0.79平方公里，隔壁的二膽島面積更小，只有約0.28平方公里，平時無民眾居住，仍有駐軍，距中國廈門4400公尺，距金門本島1萬2000公尺；大二膽派出所旁的「島孤人不孤」石刻，正凸顯該島地理位置的孤險。

縣長楊鎮浯、金門縣議會副議長周子傑、金防部參謀長林帝志少將、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表會主席方駿洋、金門縣警察局長張國雄等人，共同主持大二膽派出所揭牌儀式。

縣警局表示，大膽島雖無民眾居住，治安及交通狀況單純，但為因應大膽島3月1日起開放觀光，維護遊客安全，因此設置大二膽派出所。大二膽派出所為南山彈藥庫改建，設備齊全，規劃值班區、辦公區、槍械室與住宿區。

大二膽派出所無常駐員警，由烈嶼分駐所巡佐潘明祥每天登島執勤；被同僚戲稱為「島主」的潘明祥說，每天都和觀光客一樣，抱著愉快的心情上班，最開心的事就是能幫登島觀光客分憂解勞，記得有1位觀光客在即將登船離去之前，發現手機遺失在山頂的神泉茶坊，他趕緊騎著摩托車，順利找回手機，看著手機的主人開心返航。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法