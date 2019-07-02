「國境之西」金門大二膽派出所掛牌 中國客包船慶賀？

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天在「國境之西」的大膽島舉行「大二膽派出所」揭牌，縣長楊鎮浯說，警察的象徵是鴿子，和平的象徵也是鴿子，大二膽派出所的掛牌，就是傳遞一個維持島上秩序、追求和平的概念。
揭牌典禮進行的同時，大膽海域上的中國觀光船，竟然1艘接著1艘靠岸觀看大膽島風光；有出席觀禮的來賓見到早已見怪不怪，還打趣地說，連中國都包船慶賀派出所掛牌。
金門縣警局表示，大膽島的經緯度，本就在「國境之西」，大二膽派出所掛牌，取代烈嶼分駐所成為「國境之西的警察單位」，也是距離中國最近的派出所。
大膽島面積0.79平方公里，隔壁的二膽島面積更小，只有約0.28平方公里，平時無民眾居住，仍有駐軍，距中國廈門4400公尺，距金門本島1萬2000公尺；大二膽派出所旁的「島孤人不孤」石刻，正凸顯該島地理位置的孤險。
縣長楊鎮浯、金門縣議會副議長周子傑、金防部參謀長林帝志少將、烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代表會主席方駿洋、金門縣警察局長張國雄等人，共同主持大二膽派出所揭牌儀式。
縣警局表示，大膽島雖無民眾居住，治安及交通狀況單純，但為因應大膽島3月1日起開放觀光，維護遊客安全，因此設置大二膽派出所。大二膽派出所為南山彈藥庫改建，設備齊全，規劃值班區、辦公區、槍械室與住宿區。
大二膽派出所無常駐員警，由烈嶼分駐所巡佐潘明祥每天登島執勤；被同僚戲稱為「島主」的潘明祥說，每天都和觀光客一樣，抱著愉快的心情上班，最開心的事就是能幫登島觀光客分憂解勞，記得有1位觀光客在即將登船離去之前，發現手機遺失在山頂的神泉茶坊，他趕緊騎著摩托車，順利找回手機，看著手機的主人開心返航。
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金門大二膽派出所掛牌，目前僅有巡佐潘明祥一人每天登島執勤。（記者吳正庭攝）
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金門縣警察局為「大二膽派出所」掛牌，金門縣警局長張國雄（右）邀請縣長楊鎮浯（左）「簽到」，留下歷史的一刻。（記者吳正庭攝）
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金門縣警察局舉行「大二膽派出所」揭牌，縣長楊鎮浯（左六）、金防部參謀長林帝志（右五）、金門縣議會副議長周子傑（右六）、烈嶼鄉鄉長洪若珊（左四）等人共同主持揭牌儀式。（記者吳正庭攝）
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「大二膽派出所」揭牌典禮進行的同時，在大膽海域上遠遠觀看「三民主義統一中國」心戰牆的中國觀光船，依然1艘接著1艘靠岸觀看。（記者吳正庭攝）
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金門縣警察局在大膽島舉行「大二膽派出所」揭牌儀式，副議長周子傑（左一）、縣長楊鎮浯（左二）均抱著辦喜事的心情參加。（記者吳正庭攝）