金門縣警局危安演練 陣頭幫派寫實逼真

2019-06-17 21:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天舉行防制重大人為危安事件實警演練，把具有金門特色的「迎城隍遶境」融入演練情境，扮演「歹徒」的主角狠勁十足，帶動演練氣氛，不僅抵金督導的警政署官員大讚用心，連曾多次參與重大演練的自家人、縣警局長張國雄都肯定，當場允諾參演者每人記嘉獎一次。

「迎城隍」是金門最大民俗慶典，過去曾於慶典結束發生陣頭人員因口角衍生衝突事件，警方此次把類似題材轉至想定的演練項目，突破傳統制式危安演練案例。

演練事件中，參加迎城隍陣頭的「虎威幫」份子及「打花草」陣頭於KTV發生鬥毆，雖經警方快打部隊驅散，「虎」幫老大「阿成」因胞弟傷重懷恨在心，決定於迎城隍活動開車衝撞「打」陣頭隊伍報復；阿成遭警圍捕一度丟出手榴彈，最後又劫持人質，警方出動狙擊手、空拍機、攝影蛇管掌控行蹤，阿成最後在警方施放震撼彈、噴射辣椒水後遭奪槍就逮。

整個演練過程，短小精幹的「歹徒」耍狠、撂三字經，不時向警挑釁，十分搶戲；警方協請金防部未爆彈小組加入，也動用今年才設置完成的人臉辨識、車牌辨識系統，現場震撼彈威力大，驚動100公尺外的民眾探頭：「發生啥米代誌？」

代表警政署長跨海督導的保安組反恐科專員林采萱說，演練程序流暢、處置到位，演練情境把地方特色帶入，可以深刻感覺到是場非常用心的演練。她表示，2014年北捷發生殺人案，政府就把重大安全事件納入國安考量，隔年將「防制重大人為危安事件」改成「靖勇專案」。

縣警局長張國雄指出，從事警察工作35年，參加許多類似重大治安演練，包括2017年因應世大運在新莊轄區舉行而辦理的反恐演練；他說，今天比他以前執行過的演練操作過程「更好更棒」，藉著這項演練也要向外宣示，警方有能力、有信心，做好金門治安工作。張國雄為鼓勵參演人員用心，允諾所有參演同仁每人記嘉獎一次，並會行文金防部、消防局友軍單位，建議從優獎敘。

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