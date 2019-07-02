桃園蓮花季「好客音浪」首辦舞蹈賽 冠軍將和演唱會歌手同台演出

2019-07-02 22:52

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園蓮花季活動自6月29日至8月25日在觀音蓮花園休閒農業區登場，活動期間每週六、日在主會場有不同主題活動，其中7月13日的「2019好客音浪」邀請閩客天團-陳昇＆新寶島康樂隊壓軸，主辦單位宣布今年首度辦理「好客音浪」舞蹈比賽，自即日起報名至8日止，冠軍獎金三千，當晚將和參與演唱會歌手共同演出，市長鄭文燦今率金曲獎新出爐最佳客語歌手吉那罐子、巴拉圭客家拉丁樂團等實力派歌手，共同邀請民眾今夏來觀音賞蓮花、啖美食。

鄭文燦表示，桃園蓮花季已經邁入21週年，展現出獨有的魅力，活動持續以多元化、年輕化為主軸，結合休閒農業區、美食推廣和搭配各式活動，希望蓮花季兩個月期間，讓大家以快樂、熱鬧方式來作客，。

他同時說，好客音浪是蓮花季中一個品牌活動，以往將客家音樂流行化，與流行音樂結合，今年主題「跨界跨域」，邀請又像唱客家又像唱台語歌的陳昇、外國歌手、超偶總冠軍張芸京，客家金曲小天后吉娜罐子及黃珮舒、巴拉圭客家拉丁樂團Montunos，和客家流行音樂節優勝歌手等人輪番上陣，超強卡司將客語融合東西方流行樂曲，展現客家音樂文化的多元魅力。

今天記者會中，第30屆金曲獎最佳客語歌手得獎人「吉那罐子」主唱楊淑喻，當場獻唱入圍金曲「最佳客語專輯獎」的創作專輯「理所當然」，身為新屋在地人的她，對於客家歌手或客家文化藝術能在桃園活絡，與在地文化做更深連結，還有更大舞台露出相當高興，也感謝桃園市能一直在客家文化這塊深耕，歡迎民眾到觀音參加陣容豐富的好客音浪演唱會。

客家局長何明光說明，13日下午4時的舞蹈比賽，參賽隊伍可以客家流行音樂節創作歌曲或團隊自選曲為主題樂，自行編製長度約3-5分鐘融合客家特色的演出，歡迎喜愛跳舞的好朋友揪團報名參賽，詳情上臉書搜尋「好客音浪」；此外，現場還有摸彩，頭獎是光陽電動機車、另有60吋液晶電視、腳踏車等多項好禮，填寫問卷還送觀音特產-蓮子冰淇淋，數量有限，換完為止。

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