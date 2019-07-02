暑假飛韓當國際賽志工 大學生交流學經驗

2019-07-02 14:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學運動管理系學生，爭取學校與韓國大學交流的機會，利用暑假飛往韓國擔任國際鐵人三項賽事的競賽志工，實地參與國際級賽事，並和國際三鐵選手互動，為自己累積難得的經驗。

明新科大運管系表示，這次共有25名大一到大三的學生，在師長帶領下，透過該系與韓國的韓一長神大學運動健康學系交流的機會，擔任6月30日在韓國群山舉辦的CHALLENGE 2019群山-新萬金國際鐵人三項聯賽的競賽服務志工。

運管系主任向薇潔表示，CHALLENGE是舉辦鐵人三項的專業組織，鐵三在台灣的國際級賽不多，因韓國韓一長神大學有交流參訪的機會，加上該校也是賽會的協辦之一，促成這趟學生赴韓擔任賽事志工之旅，也從中觀摩學習國際級的競賽舉辦，學以致用。

賽事志工在學期中開放招募，學生報名十分踴躍，報名人數將近50人，最後錄取25位學生，唯一考慮的錄取條件就是「熱忱」。

這項競賽，來自世界各地的選手，要完成1.9km游泳、90km自行車及21.1km跑步的三項挑戰，學生們主要負責補給站遞水給選手的任務，因為是國際級的正式賽事，一有閃失足以影響選手體力與成績，因此得事前反覆演練補給遞水動作。除了補給工作，學生們也敲瓶吶喊為選手加油打氣，炒熱競賽氣氛。

參與志工服務的學生表示，在台灣曾支援過馬拉松路跑的運動賽事，這種大型國際性的鐵人三項則是第一次參與，感受到選手的拚勁外，也見習到大型競賽的運作，從參與過程認識鐵人三項這項運動競賽及規則。

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