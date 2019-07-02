歐陸高溫頻破紀錄 吳德榮：這原因讓台灣從未受「熱浪」襲擊

2019-07-02 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕法國上月28日飆出創該國歷史新高溫的45.9度，使法國成為歐洲這波熱浪影響下第7個飆出45度以上高溫的國家，消息傳出後，有不少民眾擔心在全球暖化的情況下，台灣是否也會遭熱浪襲擊。對此，氣象專家吳德榮表示，我國史上從未出現「熱浪」，且綜合多項地理與氣象因素，台灣未來發生熱浪的機率相對極低。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，歐洲近日出現高溫熱浪，原因是被「阻塞高壓」盤據，並在周圍發展出「割離低壓」。他說，這樣一來，歐洲整體大氣型態變化緩慢，讓北非撒哈拉沙漠乾熱大氣持續向歐洲輸送，帶來近一週的高溫熱浪。

至於我國民眾擔憂的部分，吳德榮解釋，台灣夏季出現的高溫，通常是受到「熱帶洋氣團」影響所致，由於海洋調節，不致有極高溫出現。他說，偶而會有「熱帶大陸氣團」從中國移出，屆時因台灣四面環海，在海風調節下，極高溫發收機率因而受到重重限制。

吳德榮總結道，按世界氣象組織（WMO）的定義，日高溫需高於氣候平均值5度之多，且須持續超過5日，才能被稱作「熱浪」，若以台北為例，則需連續5天出現39.3度以上高溫，才符合熱浪定義。他說，在此狀況下，台灣要受熱浪侵襲的機率很低，請民眾無須擔憂。

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