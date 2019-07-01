「世界夢號」郵輪首航高雄 林佳龍、韓國瑜同框

2019-07-01 19:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕雲頂郵輪集團「世界夢號」今天首航高雄，交通部長林佳龍、高雄市長韓國瑜共同迎賓。林佳龍提出藍色公路、10年郵輪發展計畫，韓國瑜則說高雄美食、物價公道，市政府會打造旅遊環境，盼中央、地方一起努力，吸引更多郵輪造訪高雄。

1994年雲頂創始品牌麗星郵輪「雙魚星號」首度抵台即停靠高雄港，「世界夢號」首航台灣也是選擇高雄，刷新台灣港群母港郵輪最高噸位紀錄，且首創「母港兼掛靠港」模式，經營基隆、高雄雙港，今年暑假3航次將帶來萬名外籍旅客訪台，創造1.6億元觀光效益。

林佳龍今天率觀光局、台灣港務公司、航港局相關單位迎賓，韓國瑜也率市府團隊出席，由雲頂香港副行政總裁林拱輝等人負責接待。

林佳龍指出，去年台灣突破百萬人搭乘郵輪出國歷史新高，今年預期再突破，雲頂「世界夢號」本來只有1次8月行程，報名10天爆滿，增加這航班還是爆滿，說明台灣具備發展成為亞洲郵輪樞紐條件，因為台灣交通便利，觀光旅遊多元豐富，樞紐位置奠定成功基礎。

他說，台灣會把郵輪經濟基礎做好，例如藍色公路、10年郵輪產業發展計畫，提升港埠建設，港口設備符合國際郵輪停靠水準，政府提出各種優惠讓郵輪靠港，加強旅客落地優惠及高品質服務，讓「大船入港」帶動郵輪經濟。

韓國瑜說，對雲頂週年首航選擇高雄充滿歡喜，郵輪負責把人帶進來，我們負責讓遊客快樂、滿足，有一段愉快旅遊無限懷念，甚至想再來高雄，交通部規劃很好，地方政府所做的就是打造更舒適的旅遊環境，一起通力配合，觀光事業發展指日可待。

韓表示，高雄市好吃好玩，物價合理，278萬名高雄市民是非常熱情的，宗教廟宇、教堂多，是風水寶地，可開發潛力大，很多城市物價昂貴，但高雄市食衣住行育樂價格合理，對雲頂開發高雄為新城市是一大誘因。

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