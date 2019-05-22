台中港靠港郵輪今年僅1艘 中市議員：台中如何發大財

2019-05-22 13:32

〔記者張菁雅／台中報導〕亞洲郵輪市場蓬勃發展，台中港卻很難分到一杯羹。台中市議員楊典忠今日質詢時指出，今年只有1艘郵輪申請11月停靠台中港，約200位旅客，他要求新市府拿出招商實績，並向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪停靠，國際郵輪進來觀光，市民才能發大財。

市議員楊典忠表示，郵輪產業商機多，可帶動區域經濟發展，增加港埠收入、郵輪補給、船舶維修、觀光消費等，也能增加就業機會，觀旅局長林筱淇曾說「觀光旅遊現在是台中拚經濟的重中之重，除了爭取搭飛機入境的旅客外，更希望爭取郵輪到台中港」，但觀旅局今年的工作報告對於發展郵輪觀光卻隻字未提。

楊典忠指出，根據台中港務分公司資料，今年只有1艘郵輪申請11月停靠台中港，約有200位旅客；而近5年台中港郵輪數與旅客數，從2015年68艘、9萬多位旅客，到今年僅剩1艘、約200位，亞洲郵輪市場正蓬勃發展，台灣更已躍居亞洲第2大客源市場，台中港卻連一杯羹都分不到，差一點連渣都沒有，建議市府向中央爭取台中港為郵輪母港，吸引郵輪停靠。

林筱淇表示，大家都非常期待發展台中港觀光，因為郵輪業務是中央政府權管，市府會就地方政府角色協助推動郵輪觀光，觀旅局今年已持續向中國、香港、日本等國際郵輪市場推廣台中觀光，同時也尋求台灣郵輪協會協助國際郵輪誘客事宜，並敦促台中港務分公司積極改善港埠服務設施，提升郵輪旅客服務品質。

林筱淇也說，依據台中港務分公司5月提供的船期預報，今年預計有3艘郵輪造訪，觀旅局將持續掌握郵輪停靠即時訊息，全力做好岸上觀光行程安排及旅遊服務。

不過，經楊典忠事後查詢台灣港務公司網站發現，8月2日與9月16日兩艘郵輪航班已經註記「取消」，因此還是只有1艘。楊典忠說，觀旅局把取消航班也算進去，連郵輪航班資料都無法掌握清楚，實在很難相信觀旅局能夠發展台中觀光。

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