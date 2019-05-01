基隆港最大總噸位「三輪會」 3天估破萬遊客造訪

2019-05-01 23:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港今天迎來盛世公主號、輝煌號、寶瓶星號同時在港的「三輪會」，創下基隆港開港133年以來最大總噸位的「三輪會」紀錄，基隆港務分公司說，日本展開「令和」時代的10天長假，今天起一連3天，都有從橫濱滿載的日本遊客抵台遊玩，預期這3天就會有逾萬人入境。

基港公司指出，盛世公主號有14.3萬噸、輝煌號13.7萬噸，寶瓶星號也有5萬噸，她們都不是首次造訪基隆，不過難得在今天聚首「三輪會」，今天中午輝煌號到港後，與一早即到港的盛世公主號合力創下基隆港開港以來噸位最大的「雙輪會」，前一次紀錄是4月26日盛世公主號、威尼斯號「雙輪會」相加的27萬餘噸。

今天下午寶瓶星號入港後，「三輪會」的最大總噸位也打破歷史紀錄。基港公司說，迎接「令和」10天長假，輝煌號是今天起來自橫濱三連發郵輪的首部曲，明天（2日）是即將暫別亞洲的挪威寶石號，後天（3日）則是威尼斯號造訪，預計帶來超過1萬名旅客入境，台灣郵輪市場蓬勃發展，吸引各家業者爭相卡位，預料近期內基隆港仍將不斷打破歷史紀錄，為觀光產業添柴點火。

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