指考登場首考物理科 全中教：第7題5個答案選項均有爭議

2019-07-01 11:58

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕大學指考今天登場，第一節考物理科，全國高級中等學校教育產業工會解題老師群認為，物理科單選第7題沒有答案，建中老師林元祥表示，這一題的題目未提供甲乙兩質點之質量，C選項無法判斷，5個選項均有疑義、皆不正確，這一題沒有正確答案。

全中教老師們也認為，今年物理科的實驗題是近10年來最多，共4題23分，占分比近4分之1，學生平時需認真做實驗，才能回答完整，而整份試題沒有繁雜計算，平時著重基本觀念的學生，不難作答，但部分題目的題幹敘述過於晦澀難讀，也缺乏情境類題，全中教建議，命題的題幹應精確簡明為佳，增加物理在生活中的應用。

全國教師會物理科評論教師群則分析，今年命題呼應素養導向教學，試題取材生活化，重視課程實驗操作，強調物理概念及閱讀理解，重視課程實驗操作，實驗題題數和占分比例比往年多，包含水波槽實驗、透明固體折射率測定、狹縫造成明暗條紋實驗及惠司同電橋，對學校重視物理實驗教學意義重大。

成功高中蔡豐光老師表示，題目結合生活情境，包含面鏡在生活中應用、手機無線充電原理、GPS的原理及應用、電蚊拍的原理及應用等。呼應12年國教及大考中心素養教學與命題導向；另也引導考生重視時事科學新聞，例如2018年諾貝爾獎物理獎得獎主題光學鑷子，結合近代物理和力學分析，極具特色富創新的題目，可以給教師和未來考生參考，須重視科學時事新聞，並了解物理學基礎概念在科學發展的重要性。

全教會老師們認為，今年考題強調閱讀理解能力，整份試題評量考生的閱讀理解能力，考生必須有耐心閱讀題目，擷取重要訊息，結合先備知識，才能順利解題，全份試題對於考生而言，難易度為中偏難，具有鑑別度。

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