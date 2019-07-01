登革熱必備電蚊拍 指考物理考電蚊原理

2019-07-01 10:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕暑假登革熱盛行期，大學入學考試也搭配時事，今登場的物理考科中，考題出現「電蚊拍」的運作原理，並首度將素養試題比重提升近3成，呈現生活物理趨勢，傳統考題與繁瑣計算比例明顯下降。

今年指考的試務召集人沈青嵩表示，指考闈場內由高中教師協助分析今年試題，教師發現，今年物理的取材具生活化，首度將素養試題比重提升至近3成，也首度在非選擇題引入科學閱讀內容，以去年諾貝爾物理獎得主的研究作為題材，考力學、光學及近代物理學等。

沈青嵩表示，生活物理題材中，物理科也搭配時事，如暑假登革熱盛行，考題中便出現家戶必備的電蚊拍操作原理，也考手機定位與GPS系統、手機無線充電等；也考出學術情境的物理，如克卜勒構想、霍金極力贊同的光子推動太空船也入題；實驗物理部分也有如干涉與繞射、惠司同電橋、載流導線的磁效應等。

闈場內的試考學生則分析，試題整體中偏南，出了許多觀念稍複雜的題目，考驗考生的基本物理概念，實驗題比例頗高，沒動手操作過，容易忽略實驗的重要細節。

沈青嵩表示，物理科有2萬2047人報考，實到人數2萬904人，缺考1143人，缺考率5.18％，跟去年的5.02％相近。

在試務方面，沈青嵩說，上午北區某分區學校在考試9點6分到10分，發出不明原因的火警警報，排除後當下決議，全部考場延長考試時間4分鐘補救；另中部某考區有1名考生在9點5分感到身體不適，後叫救護車送醫，暫時未傳其他重大試務情況。

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