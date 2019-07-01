免費看電影還能抽機票 台中電影Fun in季開麥拉

2019-07-01 11:38

〔記者張菁雅／台中報導〕今年「台中電影Fun in季」以動畫電影為主軸，精選15部強片，包括「超人特攻隊2」、「無敵破壞王2」、「蜘蛛人：新宇宙」等，7月5日至9月14日在台中市29個行政區巡迴放映，且場場抽32吋液晶電視、院線電影票，開閉幕更有機會獲得50吋液晶電視及香港來回機票。

由台中市政府舉辦的「台中電影Fun in季」，今天邀請知名藝人，也是動畫配音達人唐從聖站台，宣布活動起跑。唐從聖表示，以前小時候因為電影院不多，記憶中都是在廟口看電影，現在新聞局重現過去看電影的場景，並選擇大人、小孩都喜歡的動畫，希望大朋友、小朋友一起共襄盛舉。

副市長楊瓊瓔也說，「台中電影Fun in季」挑選15部動畫強片，在全市29個行政區鋪天蓋地播映，今年特別與在地業者合作，透過業者贊助零食、飲料及摸彩獎品，創造市民與業者雙贏的局面。她也透露，位於霧峰區的中台灣影視基地將在7月正式營運，市府藉由強化軟、硬體，讓電影文化與產業在台中市生根。

另外，新聞局長吳皇昇表示，放映季活動期間，場場抽32吋液晶電視及院線電影票，開幕及閉幕場次加碼抽1台50吋液晶電視、1組雙人香港來回機票及贈送限量童玩飛機；而配合台中購物節，只要出示電影院優惠商家票根，還可免費兌換限量小禮物。

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