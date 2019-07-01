空服員製影片轟取消安全簡報 長榮：不可能

2019-07-01 10:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空罷工空服員製作影片「長榮罷工的真相，那些你必須要知道的事」，訴說空服員們罷工的無奈，還嚴厲指控資方為了不踩「超時線」而省去了飛行前的安全簡報。長榮航空強調，絕無此事，空服員在飛行前約2小時需提前報到，就是為了進行安全簡報。

影片內容指出，長榮航空因為員工的超時工作等問題，已被開罰250萬元，並強調空服員在有時差、過勞的情形下，極有可能無法精準應付突發狀況。

空服員們2年來經歷20次工會協商、3次勞資調解，她們抱怨，結果是得到更有安全疑慮的「包月航班」，即固定6位空服員一組，一起工作一個月，若有人因身體狀況而不能服勤，也不會加派人力，原本4名空服員服務176位乘客，可能只剩下2人或1人服務的狀況。

影片更指出，資方為了不踩「超時線」，省去飛行前的安全簡報，空服員們可能不知道氣流狀況、甚至是飛機哪裡異常，「這樣的長榮航空，真的需要改善」。

影片最終用柔情攻勢指出「我們熱愛旅客的笑容，想盡最大的努力肩負起你們的安全，我是一名長榮空服員，請跟我們一起改善勞動環境，捍衛飛行安全」。

長榮航空對於影片的指控內容感到不可思議，並強調，省去飛行前的安全簡報、只剩1或2位空服員服務176位乘客等指控，都是不可能的事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法