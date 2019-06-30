被控丟包乘客 工會明陪同18金釵出面澄清

2019-06-30 23:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有網友在臉書社團「一起陪長榮空服罷工」指出，明天人稱「長榮十八金釵」（其實是4種狀況25人遭曠職處分）針對近來的惡意指控將召開記者會，工會律師也會陪同。對此，桃園市空服員職業工會晚間發出採訪通知，明天下午2點將在台北媒體中心召開「惡意指控說明記者會」。

網友發文表示，長榮十八金釵實際狀況被刻意嚴重誤導，其實根本沒有乘客已上飛機，會員罷工後，資方也立即找來其他待命空服員接手，「現在卻被講成乘客被丟包！！說成擅離職守！！」

「真相只有一個，合法加入工會罷工行動，不容抹黑！」網友說，按照法律規定，就算上了飛機飛上天，他們只要注意乘客的生命身體安全，可以拒絕給付其他勞務！更何況，他們這次合法參與罷工的過程，根本還在地面，乘客也未登機，還讓公司多了應變時間，沒有任何乘客因此被丟包，並呼籲空服員合法加入工會罷工行動。

網友還說，按照資方昨天的會後聲明，要秋後算帳的不只這十八位，工會堅持的，就是大家同進退，不要污名化合法參加的任何一個會員。

另方面，長榮航空今日證實，罷工當天18位「退關」的空服員，其中有3名返回工作崗位服勤；有正在罷工的空服員透露，3位返回公司服勤的空服員，有的人早在前幾天，就取回三寶回公司上班，對於公司在此時放出消息，試圖分化罷工空服員，相當不齒。

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