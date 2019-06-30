為地球降溫！新北免費苗木限期申請

2019-06-30 16:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府農業局今年7月至9月開放免費造林及綠美化苗木申請，持有新北市土地的民眾，7月1日至9月30日備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申辦，配撥時間為明年1月至3月。

新北市政府農業局表示，若造林地點位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、台灣欒樹等有助於防砂固土的景觀樹種；位於沿海地區的土地，可申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等防風功能良好、耐鹽耐旱的樹種，而台灣櫸、光臘樹、烏心石、肖楠近年來也是民眾爭相申請的熱門樹種。

至於綠美化苗木申請，則提供各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請）申請，7月1日至9月30日可向新北市綠美化環境景觀處申請，配撥時間為今年7月1日至10月31日。

另外，新北市府兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」每年備有約30萬株，約50種的草花灌木提供環境綠美化工作，有香草植物如芳香萬壽菊、薰衣草等，以及庭園常見灌木如桂花、金露花、杜鵑及七里香等，申請資訊及苗木申請表單可至綠美化環境景觀處網站「布告欄－下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q）查詢。

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