暑假愛心不間斷 桃園提供三千弱勢學生免費午餐

2019-06-28 19:54

［記者謝武雄／桃園報導］桃園各級市立學校，對於弱勢學生都提供免費午餐，只是暑假期間學校沒有供餐，為了不讓這些弱勢學生沒飯吃，桃園市政府於暑假期間提供每日50元愛心午餐，學生只要拿著學校發的餐券到指定的合作店家，都能兌換便當或等值午餐，預估有3000位學生受惠，所需費用約900多萬元。

教育局長高安邦表示，今年暑假從6月29日至8月29日，為落實照顧經濟弱勢學童的美意，暑假期間讓學童持餐券或以簽名方式至學校合作的商家領取餐點，弱勢學生則包含低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童。

目前包含桃園國中等68所學校，是與鄰近烘焙坊、雜貨店、便當店等愛心商家合作，另外包含武陵高中等138所學校是與四大便利超商合作，部分偏遠學校則發放物資，例如米、麵條、罐頭等，讓學生帶回家烹煮。

其中建德國小與附近的58號烘焙及7-11城邦門市合作，學童可持餐券至58號烘焙或7-11兌換50元餐點，而58號烘焙老闆黃文璋為讓學童多吃一點，主動加碼讓學童從50元餐盒提升成80元，額外提供30元麵包當點心；黃文璋說，創業初期艱難，能深刻體會弱勢家庭的辛苦，希望能盡棉薄之力幫助弱勢學生。

高安邦說，市府成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，提供每位學生於寒暑假期間每日50元午餐費，今年暑假共有2939位學生受惠，所需經費計911萬900元，呼籲請大家發揮愛心，捐款帳戶如下：台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時，請註明「午餐捐款專戶」字樣即可。

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