中市iBike傷害險7月上路 最高理賠100萬元

2019-06-28 13:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市iBike傷害險7月1日正式上路！交通局長葉昭甫今（28）日指出，即日起開放民眾於iBike官網或各租賃站多媒體自動化服務機登錄個人身分認證資料，騎乘iBike受傷致死亡、失能者，最高理賠金100萬元，傷害住院醫療日額1000元。

北北桃公共自行車2018年6月推行第三人責任險、高雄則投保傷害險，市議員謝志忠、張玉嬿當時在議會質詢要求中市比照辦理，強調iBike每日使用高達2萬人次，安全保障不能等，市府應推出保險機制，交通局允諾辦理。

葉昭甫說，交通局為iBike使用者投保公共自行車傷害險，因屬於實名制，每一張票卡僅能登記一位被保險人，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，並確認加保所登記的生日（即投保資料），確保享有傷害險之保障。

他說明，微笑單車公司已於官網及各租賃站多媒體自動化服務機（Kiosk）開放微笑單車會員登錄身分證字號、生日及手機號碼等資訊，自即日起可進行登錄，7月1日正式生效，手續簡單有保障。

交通局表示，騎乘iBike受傷致死亡、失能者，可憑醫療單據等文件，向保險公司申理賠，保險金額最高理賠100萬元，傷害住院醫療日額1000元，保險公司理賠程序將調閱事故當次iBike租借紀錄、醫療證明，將有專員提供諮詢服務。

市議會交通委員會召集人張玉嬿表示，台中積極打造宜居城市，騎乘iBike已成市民高度依賴的交通工具，自行車網絡也越趨發達，樂見民眾騎乘安全獲得進一步保障維護，更能放心享受自行車的樂趣與便利性。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法