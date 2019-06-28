融入藝術天份！展望會部落受助童 如願考取家政科

2019-06-28 11:27

［記者王秀亭／台東報導］從小在台東原住民部落長大的「小書」，憑著對藝術的喜愛，一直希望可以將藝術天份與家政事務結合，台灣世界展望會東區辦事處社工員知道小書的興趣後，不斷鼓勵並協助就學之路，今年如願考取台東專科學校高職部家政班。

小書與仍在就學中的兩個弟弟平時與父母同住，因住在偏鄉部落，母親專責照料家庭，一家5口都仰賴父親打臨時工維持家計，在展望會資助兒童計畫關懷下，小書與弟弟們可以穩定就學。

小書從小就確認自己對藝術的喜愛與熱忱，常拿筆作畫，還曾用媽媽的化妝品在臉上塗鴉，國中時期，在老師鼓勵下，參加繪畫比賽，還代表學校參加全國學生美術比賽西畫類，以「婚禮」主題獲得佳作，學校開辦美髮技藝課程時，小書立即報名參加，也了解藝術可以運用在各行各業，今年5月與同學合作，代表校方參加國際美容業技藝競賽，一舉拿下特優，奠定小書朝家政藝術發展的方向。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，小書一直有資助人的持續協助，而穩定就學，父母也能安心工作、照顧家庭，並在求學過程中，發現家政可以融入藝術，讓生活更美好，而台東仍有許多與小書有相似狀況的孩童，只要有機會就能展現才華，朝目標努力，也有助未來穩定工作，改善家中經濟狀況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法