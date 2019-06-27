遭控約會性侵解聘 輔大副教授千字文：情感勒索不成的報復

2019-06-27 18:51

〔記者周湘芸／新北報導〕輔仁大學哲學系副教授沈清楷遭畢業女學生指控約會強暴，校方教師評鑑委員會（教評會）近日決議解聘並4年不得被任何學校聘任處分。對此，沈26日在臉書指出，一切只是「曾經交往過的對象情感勒索不成的報復行為」，這段時間部分人士於媒體及網路散布不實訊息，侵犯其人格與名譽，除將捍衛自己的法律權益，也會持續自我沈澱與反省。

沈清楷先前遭女學生指控約會強暴，校方性平會6月初調查報告出爐，認定沈與多名學生發生多次性行為，嚴重違反教師倫理，24日校教評會也決議將其解聘。而時隔2日，沈在臉書發表聲明表示，經輔大性別平等教育委員會6月5日調查結束，已認定「約會性侵」與「權勢性交」不成立，指控方對媒體的匿名爆料都是惡意中傷、刻意抹黑。

沈清楷指出，自己確實曾與畢業女學生交往，但分手後，是對方交了新男友後才又主動與自己連繫，因女方表示長期為身心症狀所苦，自己認為基於過去的情感應給予關切，便建議其就醫，沒想到卻遭曲解。

面對先前遭控有「眾多受害女學生」，沈清楷也說到，該名女學生曾透過不同假帳號在網路媒體營造假訊息，輔大性平會調查後，結案報告也認定其為唯一個案，也就是這位「情感勒索」的學生。

對於女學生的控訴，沈清楷說，「其實就是曾經交往過的對象情感勒索不成的報復行為」，事發以來，自己之所以保持沈默，是認為多說無益，一切交給公正單位調查，針對女學生在調查期間散佈假資訊與抹黑中傷，將保留法律追訴權。

沈清楷認為，交往時女方已經24歲，成年師生的交往行為是否可充作「解聘」剝奪工作權的唯一理由、是否有違比例原則？在法理上仍有許多可討論的空間。

輔大：校教評會決議是按照程序

對此，輔仁大學則表示，校教評會的決議皆是按照程序，送教育部核定，校方待接獲教育部核定結果後，對外發布。

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