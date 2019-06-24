輔大教授涉約會性侵遭解聘 被害人父親：應剝奪教師資格

2019-06-24 22:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕輔仁大學哲學系助理教授沈清楷遭畢業女學生指控約會強暴，校方性平會6月初調查報告出爐，認定沈與多名學生發生多次性行為，嚴重違反教師倫理，因此建議教師評鑑委員會（教評會）做出解聘並4年不得被任何學校聘任的處分。校方教評會今天做出解聘決議，被害女學生父親憤怒表示並不滿意，認為應做出永不錄用的決議，不要讓沈未來繼續任教，更將對沈提告求償。

雖然此案經過系、院評會決議「不解聘」，但輔仁大學今天召開校級教評會，做出符合性平會所建議「解聘並4年不得被任何學校聘任的處分」，被害女生的父親今天在外等候校方決議，另名發起「狼師不應留任 請求解聘沈清楷」的學生也在外守候。

被害女學生父親說，得知結果後第一時間通知女兒，女兒表示終於放下心中大石，但他對結果很不滿意，因為他認為，沈的惡行難改，傷害多名涉世未深的女學生，若4年後重新任教，恐怕又有學生受害。

女學生父親說，沈這段時間請假逃避，更以憂鬱症為由躲避，毫不負責任，因此他決定接到學校報告後，和律師討論對沈提告求償。

輔仁大學則指出，沈清楷教師一案，性平會經充分討論後投票決議：「建議本校教師評審委員會對該師依教師法予以解聘並4年不得聘任為教師。」唯教師解聘與否需經三級教評會，包括系、院及校教評會，最後結果再報教育部，此案目前正在走相關流程，有最終結果，將會對外發佈。

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