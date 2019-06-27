中橫便道受災不通 和平調解委員會爭取視訊調解

2019-06-27 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道因5、6月豪大雨致災，至今未修復恢復通車，梨山地區居民車禍調解等須繞道南投，一趟車程需花費5、6個鐘頭，台中市法制局長李善植巡迴和平區調解委員會與調解委員等座談，調解委員爭取以「視訊」辦理調解，以免交通不便、民眾舟車勞頓，李善植表示，將積極向法院請示，設法辦理。

中橫便道因5、6月豪大雨致災，公路總局谷關工務段積極搶修，但因災情不斷擴大，恢復通車時間一延再延，預計7月10日才能恢復通車。

台中市法制局長李善植巡迴和平區調解委員會，和調解委員座談時，部分調解委員反映，梨山地區民眾到和平區公所調解，須繞道南投，但南投縣山區道路也常因落石或修路等無法通行，建議若調解的一方在梨山，可否一方就近在調解委員會、一方就近在梨山地區，直接透過訊視調解，以免民眾舟車勞頓奔波。

法制局長李善植表示，因和平區調解委員會有一名調解委員住在梨山，若雙方當事人都在梨山，即可透過該調解委員，讓雙方就近在梨山調解，但若一方在梨山、一方在山下，在中橫便道道路不通的特殊情況下，民眾到區公所調解確實不便，將向法院請示，是否可以視訊方式解決，改善和平區調解的問題。

此外，和平區因土地多為原住民保留地，原住民私下轉讓平地人耕作等土地糾紛多，和平調解委員會主席鄒盛達，也特別請教法制局長李善植相關的處理辦法，鄒盛達說，若雙方為違法轉讓，將不受理調解，否則只能循法律途徑解決。

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