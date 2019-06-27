土地被劃入河川治理計畫線 大湖村民要求還地

2019-06-27 12:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「蛤！我家怎麼在河川治理計畫線以內？」苗栗縣大湖鄉富興村民控訴，沿著台三線從大湖鄉法雲寺至大湖農工約4、5公里長的後龍溪旁道路外土地，在居民不知情狀況下，20幾年前被劃入河川治理計畫線內，並指經濟部水利署二河局承諾還地17.5公頃，但遲未公告，今天抗議要求「還地於民」。

經濟部水利署二河局表示與地方開過五次說明會，目前無法給居民一個確定的公告時間主因是因氣候變遷，容易出現強降雨，所以經濟部認為此案有在檢討必要。

二河局今天也提出新方案，將原訂河川治理線往後退縮25米改為13米，留下12米供二河局施作河堤等防水工程。但二河局提案村民並不買單，仍堅持「公告還地於民」，後續若有工程再做討論。

不少村民頭綁抗議布條，並手拿「強占民地、知法犯法」、「強占民地、天理何在」、「鴨霸河川局、還我們土地」等告示牌。現場也可見到「政府黑箱作業欺騙百姓」、「公告不落實等布條」，群情激憤。

居民都認為，二河局必須先公告還地於民，若後續有相關防水工程可再議，但雙方仍無法取得共識。也有居民表示有部分區域「都沒還到地」也要求二河局給交代。

居民控訴說，後來得知除了後龍溪岸邊屬於河川治理計畫線的範圍，從岸邊擴及到台三線道路線，讓沿途居民都傻眼。

村民也說，土地被劃入河川治理計畫線後，土地的利用、轉移都嚴重被限制，認為政府後續應該重新檢討計畫範圍，但政府20幾年來年來不聞民瘼，無為的作為等於「判了土地死刑」。

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