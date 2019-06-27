中山大學與高雄大學併校有望

2019-06-27 11:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立中山大學與高雄大學併校有望！

高雄大學今表示，校務會議通過與中山大學併校提案，各界最關注校名問題，最多代表投以「與國立中山大學協商後的新校名」選項，校長王學亮表示，校方秉持公開、透明、對等、理性原則處理併校議題，投票結果也對中山釋出善意與彈性，期望雙方結合、發展更具國際競爭力的嶄新大學，後續將展開併校協商作業。

校方表示，第39次校務會議代表總人數116名，關於與中山大學合校分兩階段提案投票，第一階段「是否同意以『國立中山大學』為合併對象」獲得在場代表半數以上支持通過。

校方接續進入第二階段提案「合併後校名建議選項」，共計4個選項採複選投票，最後結果「與中山大學協商後的新校名（最高票）」、「含高雄二字的新校名（次高票）」均獲通過。

校方指出，根據上開兩項提案結果，期望展開與中山大學協商作業，並就協商內容各自交付校內會議討論，以確保過程嚴謹公開。

校方強調，基於公開、透明、尊重、對等、理性等原則處理合校議題，對中山大學釋出善意與彈性，尊重校內外各方意見，以及理性討論，最終目的整合資源、擴增、深化學門，推動學術發展成為更具競爭力的教研合一、人才培育、科研重鎮的嶄新大學。

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