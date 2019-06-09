高大學生會長選舉竟將票數相加 被譏「計票方式獨步全球」

2019-06-09 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄大學學生會日前公布學生會長補選結果，竟「加上先前不重複票」通過當選門檻，宣布唯一參選人取得正副會長資格，遭同學質疑違反章程，直呼「這樣算宋楚瑜選3次也能當總統了吧？」

高雄大學選委會表示，由於此次學生會正副會長選舉僅推派一組參選人，投票後票數未過門檻，決議補選，然而補選票數仍未過門檻。選委會認為，加上此次選舉因人力不足且資源不夠，所以討論出以「兩次選舉不重複票數相加，補選189票加上先前的不重複票371票，共560票通過當選門檻」，做為選舉結果。

此舉引發不少學生質疑，「這計票方式獨步全球」、「你知道你們跟林志玲結婚有什麼相同之處嗎？都沒有沿程序」、「這樣的話我主張宋楚瑜前面三次參選總統的選票直接全部相加2020直接高票當選！」、「我想問一件事情，怎麼計算不重複票？如果選委會知道那個人投什麼票，那違反選罷法的不記名原則哦！」等。

選委會則希望同學提出違反的章程至委員會，令同學傻眼反問，「選舉委員會不知道選舉相關章程，你們是不是跟高雄市政府學的？」、「丁守中快學起來，你那邊還來得及」，也有其他學校學生會成員認為，「本校也面臨人力不足的問題，頂多就是影響選舉宣傳的規模，不至於影響選舉結果判定吧？」

最後就連此次參選人也出面滅火說，「因其中計票方式疑慮，我們不願意在目前的情況下尷尬地就任。」希望能再辦理補選，也呼籲同學多多參與支持才能通過門檻。目前尚未有該校選委會進一步回應。

國立高雄大學第19屆學生三合一選舉臉書全文

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