「一中」各表？台中一中通過政黨成立辦法 每學期開大會

2019-05-14 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中第一高級中學（台中一中）日前訂定《台中市立台中第一高級中等學校學生自治聯合會政黨成立及管理辦法》（簡稱「政黨成立辦法」），為台灣學生自治中首創可「組黨」的學校。

台中一中學生會指出，為保障學生自治之「結社自由」，及促進學生權益透過組織化的運作更有效的推展，訂定學生政黨成立辦法，開放學生籌組政黨，並要求至少每1學期須召開1次黨員大會。

據該校政黨成立辦法，成立要件包括3名以上在校學生到場登記，並附政黨名稱、黨徽、黨員名冊、財產清冊及政黨組織章程等。原則上禁止過度審查，不過為避免爭議，該辦法定義黨名如有在社會上極具爭議的組織名，或黨名與社會上營利事業或已存在的政府機關過於相似，導致無法辨別者等4項情形，皆不得使用。

該校學生會表示目前已登記成立2政黨：「一中社會主義黨」及「新一中黨」，引起不小關注，有些人看好學校發展校園政治文化，也有網友爭相提議新黨名「征服宇宙黨」、「主席萬歲黨」等，笑稱「有機會看到一中政黨大亂鬥嗎？」、「一中各表」、「同屬一中」等。

相關連結：

台中一中學生會

台中一中政黨成立辦法

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