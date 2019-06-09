高雄中山大學生僅1.1％挺韓國瑜拚總統 市政惡評2.84分

2019-06-09 17:30

〔記者方志賢／高雄報導〕韓國瑜擔任高雄市長已屆滿5個月，為了解年輕族群的支持度，中山大學社會系副教授葉高華該校大學生做民調，韓國瑜支持度僅有1.1%，只險勝王金平的0.9%，慘輸第一名的總統蔡英文36.1%及第二名的台北市長柯文哲34.4%。至於上任高雄市長表現，若滿分10分，也僅獲得2.84分的「惡評」低分。

葉高華在《菜市場政治學》網站公布他對全校84個系所，抽樣9%年滿18歲具有公民權學生面訪結果，調查大學生對韓國瑜韓的表現，「若0分表示非常不滿意，10分表示非常滿意」韓國瑜僅得2.84分，可說是惡評。

受訪者心中的2020 領先群只蔡、柯2人

若詢問明年總統大選支持誰？結果與媒體的市話民調大異其趣。有36.1％支持蔡英文、34.4％支持柯文哲，其他人選都只有零星受訪者表態支持。分別是：韓國瑜1.1％、郭台銘1.7％、朱立倫1.7％、王金平0.9％、賴清德2.6％。有20.5％的受訪者說「都不支持」。

對此結果，葉高華分析，韓國瑜在大學校園裡已成笑柄，有些韓粉不敢在面訪時「出櫃」，可能隱藏在「都不支持」當中，但即使把「都不支持」全歸為隱性韓粉（事實上不是），還是遠遠落後蔡英文或柯文哲一大截。

誰欣賞韓國瑜？家境愈富裕愈滿意

葉高華也指出，曾有觀察家認為賴清德不受年輕人青睞，這份調查結果賴清德支持度僅2.6％，完全符合此說法，「假如民進黨提名的是賴清德，我想柯文哲會科科笑席捲年輕選票。」

對於「韓流」的社會基礎來自庶民，調查卻發現韓國瑜滿意度與客觀的社經地位無關，倒是自認為家境愈富裕的大學生，愈滿意韓國瑜。這與「庶民說」背道而馳。

柯P支持者價值觀較蔡支持者保守

調查也分析國族認同趨勢，結果顯示受訪者對韓國瑜的滿意度與台灣人認同呈負相關、與中國人認同呈正相關，後者相關性比前者強。

這項民調也發現，蔡英文支持者比柯文哲支持者更挺民法同婚、但較不支持專法同伴。如此看來，柯文哲支持者的價值觀比蔡英文支持者偏向保守，這是兩者的主要區別。

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