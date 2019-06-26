新北災防嚴陣以待 估今年最多生成30颱、2到4個侵台

2019-06-26 22:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天召開2019年第2季災害防救會報，針對6月起的颱風活躍期進行防範，包括天氣風險管理公司提出夏季颱風展望、消防局提出全災型智慧化指揮監控中心、教育局提出各級學校強震速報系統運作情形，及農業局因應秋行軍蟲防疫等作為；其中最為矚目的，是天氣風險管理公司預估今年台灣周遭將生成21到30個颱風，預估有2到4個颱風侵台，新北市政府將提前因應。

新北市政府由主政防災的消防於整備應變科近年與天氣風險管理公司簽約，在每次颱風、豪大雨等天氣警報發生前，提供氣象分析，預期颱風、大雨侵襲恐成災區域，提前預警，預置防災能量，將災害減到最低；今天災防會議中，天氣風險管理公司人員預測顯示，6月下旬後半進入颱風生成活躍期，預估今年將有21到30個颱風生成，平均生成數25.7個，而近10年平均生成24.5個，近5年平均生成26.4個，

至於對台影響較大的颱風侵台數量部分，預估有2到4個颱風侵台，平均侵台颱風3.6個，近10年平均2.5個颱風侵台，近5年平均2個颱風侵台；新北市長侯友宜要求各機關首長及區長，在7到9月颱風好發期前，重視災前減災整備工作，各司其職，全力以赴，作好防災、減災準備。

今天的災防會報中，農業局也因應秋行軍蟲專案報告防疫作為，災害防救辦公室也修訂新北市各級災害應變中心作業要點、人事處也提出新北市汛期颱風及豪雨停班課機制；另外災害防救辦公室也針對0520豪雨應變報告檢討及策進，加上汛期已屆，水利局也針對0520淹水災情檢討及改善措施。

災防辦執行秘書張易鴻表示，災害防救不僅要政府投入，也靠民間支持，新北市持續推廣防災社區運作品質及永續發展，提升社區民眾對於自主防災社區的歸屬感與榮譽心，新北市繼2018年首次辦理防災社區認證作業後，持續於今年5月底辦理2019年度第一梯次防災社區認證審查，也在會報中宣布14處防災社區全數通過認證的佳績。

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