竹市第一人！退休3年參議 黃錦能接教育處長

2019-06-26 15:30

［記者洪美秀／新竹報導］應該是新竹市地方自治史第一人！已退休近3年的市府參議黃錦能，在市長林智堅多次盛情邀請下，以政務官身分再回鍋市府，並接掌教育處長職務，黃錦能在林智堅第一任上任時，曾給與林智堅6條治市待人的箴言，是林智堅施政重要的心靈藥單，如今黃錦能再回鍋市府任一級主管，黃錦能說，應該是老天認為他還有未完成的事該做，他會全力以赴。

在2016年7月以市府參議身份退休的黃錦能，是市長林智堅在第一任上任時重要的輔佐文官，但因屆齡辦理退休，這3年來他悠遊於山林間，不是在山中除草種菜，就是爬山、騎重機或單車環島，生活怡然自得，但林智堅多次向他請教市政工作，他也像朋友般與其分享，未曾想過會再回到公務體系工作。

不過，林智堅曾在連任就職時說出他與黃錦能間的小故事，4年半前剛接市長職務，林智堅曾說，他因腳步太快而亂了方向，當時向參議黃錦能請教如何當個好市長時，黃錦能寫給他6條箴言，是他到現在遇到施政難題時，仍會拿出來反覆看的6條箴言。

已在24日就任教育處長職務的黃錦能說，應該是老天認為他還有未完成的事該做，加上市長林智堅多次邀請，他實在難以拒絕，才答應在退休近3年後，回鍋市府，並接下教育處長職務，他說，教育工作跟市政一樣，無法一個人完成所有事，他會努力建立教育處與學校的良好互動與關係，在既有的基礎上，建立和諧的校園，讓竹市的教育環境及互動再升級。

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