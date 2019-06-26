我國研發腸病毒71型疫苗 最快有機會明年底上市

2019-06-26 14:31

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒71型容易併發重症，讓許多家長聞之色變，我國歷經20年投入疫苗研發後，目前已進入第三期人體臨床試驗，預計最快有機會於明年底取得藥證並上市，且國家衛生研究院發現可鑑定疫苗有效性的關鍵因子，有利於確保品質，減少孩子們受到腸病毒71型的侵襲。

我國研發腸病毒71型歷經20年，由衛福部疾管署、國衛院努力投入研究、發展，2010至2012年再經國衛院與台北榮總、台大醫院合作完成第一期人體臨床試驗，確認疫苗安全性與免疫原性，2018年則是廠商完成第二期人體臨床試驗，現正接續進行第三期人體臨床試驗。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，在研發疫苗過程中，研究團隊發現腸病毒71型病毒序列中的VP2蛋白存在一個重要抗原決定位，此VP2抗原決定位位於病毒與細胞受體的結合區內，所誘發的抗體可抑制病毒與受體結合，進而阻斷腸病毒71型的感染路徑，可用於分析疫苗中的保護性抗原成分，以確定有效性，此項研究成果已取得我國與美國專利。

全球現有3家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，但均在中國，且此3家疫苗廠所使用的病毒株亞基因型，與台灣流行的腸病毒株型不同，而目前國內的國光生技、高端疫苗均已進入我國研發腸病毒71型疫苗第三期人體臨床試驗。

疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任江正榮指出，兩家業者預計收案7200名、2個月至6歲幼童，其中，國光生技更希望最快有機會於明年底取得藥證並上市。

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