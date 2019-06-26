尊重民意 宜縣校長遴選擬恢復浮動委員

2019-06-26 14:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣今年校長遴選爭議不斷！基於不少家長向縣府反應，選各校新任校長，應更貼近地方需求與聲音；縣府教育處長王泓翔指出，基於尊重民意的立場，未來校長遴選，將朝恢復過去有浮動委員的方向規劃，讓學校的家長與教師代表具投票權，選出來的校長更符合每個學校需求。

宜蘭縣縣校長遴選原設置9名委員，固定委員6人，浮動委員3人，固定委員由縣府、家長、教師及校長團體推薦，浮動委員由出缺學校家長代表2人，教師代表1人組成。

去年，宜縣為了讓校長遴選「去選舉化」，教育審議委員會決議將3名浮動委員改為固定委員，由家長、校長、教師團體及出缺學校提出推薦名單給縣府勾選，出缺學校則可派教師及家長代表列席表達意見，但無投票權。

不過，因今年遴選爭議不斷，例如頭城國中及金洋國小均因與地方溝通不良出現爭議，加上不少家長及教師向教育處反應，盼校長遴選恢復浮動委員，教育處因此開始著手研擬恢復過去制度。

宜蘭縣家長會長協會理事長陳貴逢說，確實有不少家長提出恢復浮動委員的想法，但協會還未經理監事會決議，目前對此仍持保留態度，他認為，是否要恢復浮動委員，還有空間可以討論，建議教育處多聽取各方意見。

宜蘭縣教師職業工會理事長鄭祺怡認為，一直以來公會本來就堅持校長遴選應該要有浮動委員，這樣選出來的校長，才能符合出缺學校的家長與教師需求，如教育處願意恢復浮動委員，工會樂觀其成。

宜蘭縣校長協會理事長賴尚義則指出，這次遴選出現爭議，是因為教育處沒有利用新制度展現主導權，也沒有跟地方做好溝通，讓人非常難過，他認為，教育處應該早日把遴選制度訂清楚，且不要改來改去，現行制度不上不下，且每年一改，讓候選校長無所適從，非常不公平。

王泓翔說，由於大多數學校家長、教師，希望能恢復浮動委員，這樣才能聆聽在地聲音，縣府基於尊重民意的立場，未來將研擬恢復浮動委員，如此才能達成多數人的共識，他表示，根據現階段的規劃，校長遴選將維持固定委員9人，浮動委員2人，則由出缺學校的教師跟家長代表組成。

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