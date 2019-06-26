串聯貢寮海祭、淡水漁人舞台 河海音樂季將嗨翻新北！

2019-06-26 08:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局今年將新北最夯的「海洋音樂祭」與「漁人舞台原創音樂」，串聯成「2019新北市河海音樂季」，7月27日由淡水原創音樂基地「淡水漁人舞台」開跑，然後交棒給8月30日推出一連3天的「貢寮國際海洋音樂祭」，讓國內兩大指標性原創音樂盛會結合，強力搖滾整個夏天，讓樂迷high到翻，搖擺一整夏。

觀旅局長張其強說，「2019新北市河海音樂季」，「河」指的是「淡水漁人舞台-原創音樂」活動，「海」是每年獨立樂團盛會「貢寮國際海洋音樂祭」，希望融合兩大音樂朝聖活動，提供讓更多優秀音樂人站上舞台機會，今年參與樂團打破歷年紀錄，達到148團，演出的團體和歌手，除了大家熟悉的金曲獎得主茄子蛋、Matzka、青峰、八三夭和Tizzy Bac等，在海祭的貢寮海灘，今年首次結合「貢寮國際沙雕藝術節」，同步展出國際沙雕創作。

張其強說，今年「新北市河海音樂季」從7月27日起舉行，8月3日在淡水漁人舞台舉辦海洋音樂祭初賽，8月4日邀請各方搖滾好手，包含顯然樂隊、隨性、無妄合作社、傷心欲絕、槍擊潑辣、茄子蛋、甜約翰、厭世少年、小男孩樂團、Boxing樂團等，從7月27日至8月25日的每週六、日（共計5週），總計78組樂團將集結在鰆魚鐵旗下開唱。

今年的海祭評審團將從100多組音樂新秀當中選出30強，於7月27日、28日及8月3日3天在淡水漁人舞台進行海洋音樂祭初賽，並且選出10強，於8月30日、31日及9月1日3天壓軸登場的「貢寮國際海洋音樂祭」現場進行決賽，奪下獨立音樂創作者夢想的海洋旗。

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