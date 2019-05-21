泰國五月天來囉！民謠音樂節 HIGH翻校園

有「泰國五月天」封號的Young Man and the Sea樂團精彩演出。（記者廖淑玲攝）

2019-05-21 16:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有「泰國五月天」封號的Young Man and the Sea 5人男子樂團及印尼爵士民謠樂團今天下午都在虎尾科技大學音樂廳熱情演出，HIGH翻校園。

虎尾科技大學結合台南生活美學館推出「民謠音樂節─謠滾東南亞」，今天請來印尼與泰國指標性民謠樂團登台演出，現場以印尼、泰國原音演唱，以最直接的音樂語言，傳達最真誠的感動。

虎科大主任祕書胡智熊和台南生活美學館館長陳柏欽互贈紀念品，現場展示東南亞國家生活器具，希望讓大家更進一步認識我們的鄰居。

陳柏欽指出，來自印尼的爵士樂團The Lights Band是由印尼獨立音樂創作人組成，創作出不少清新抒情的歌曲，在印尼大受好評，近年逐漸在國際樂壇嶄露頭角；泰國的Young Man and the Sea，團名來自知名小說「老人與海」，延續與自然搏鬥的精神，用簡單的吉他和弦結合現代搖滾樂風，用溫柔歌聲道出男子氣概，贏得「泰國五月天」封號。

今天的音樂會透過學校與虎尾鎮公所協力宣傳，吸引校內許多來自東南亞的學生、新住民和移工前來聆聽，演唱會中還有該校學生上台與樂團互動，展現年輕人的活力。

胡智熊強調，該校近年來持續推動新南向政策，與東南亞國家在學術教育上密切合作，透過民謠音樂節舉辦，從藝術文化進行多元交流，推動校園國際化與地方創生。

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