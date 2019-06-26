06/26 各報重點新聞一覽

2019-06-26 06:16

自由時報

福七發射升空 與台成功通聯

台美最大科學合作案「福衛七號」氣象衛星，昨天搭載在獵鷹重型火箭上進入發射位置，雖一度因發射台有油壓系統洩漏需修復，而延後發射時間，台灣時間昨下午兩點半仍順利在美國甘迺迪太空中心發射升空，在美國、台灣觀看發射的工作團隊及太空迷，開心歡呼：「台灣辦到了！」

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陸委會：高雄小三通是騙局

高雄市觀光局長潘恒旭昨天出席「上和海運公司」主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，高雄市議員黃捷隨後踢爆，上和公司本月十二日已解散，並未向交通部航港局申請高雄旗津─溫州洞頭航線，且承租的「永順二號」也曾涉及走私，她將持續追查。

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毒駕當場被逮 二審竟改判無罪

毒駕恍神釀成的死傷車禍屢見不鮮，令民眾深惡痛絕，與酒駕同樣零容忍，不過若干法官對毒駕的認定標準，與社會大眾大相逕庭，比如屏東警方攔查一名男子逆向駕駛並違停，當場查獲男子吸毒及持有毒品，平衡測試也發覺男子有腳步不穩情形，但屏東地院二審法官仍認為不構成毒駕，將一審有罪判決撤銷，改判被告無罪，引發熱議。

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蘋果日報

藍營5將 願景交鋒 韓國瑜:中華民國兩個地區 郭台銘:不讓一國兩制發生

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會昨登場，國民黨總統初選參選人高雄巿長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘、新北巿前巿長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，昨均出席發表會。5人都將矛頭指向總統蔡英文，痛批蔡近來推動《國安法》修法，是在搞白色復辟、恐怖統治。

韓國瑜連遭3模範生 輪攻 女學生欲拉出「做好做滿」標語 遭韓勸阻

高雄市長韓國瑜與模範生、市長獎畢業生合影昨天最終場，繼前3場有學生嗆韓後，昨再出現3位女學生接力嗆韓。先是一名女學生上台時自製道具，在獎狀兩側黏「做好」、「做滿」字條，韓看到說：「現在很敏感，請先收起來。」後又有女學生秀「做好做滿愛高雄」；還有拿「登革熱蚊防四寶」宣傳單。韓國瑜則說，「小孩子努力讀書，獲得全班第一名以及模範生，快快樂樂照一張照片，這是一生光榮，不應該被過度政治化去干擾。」

聯合報

藍總統初選首場政見會 5將激論兩岸政策

國民黨總統初選政見會昨晚登場，五位參選人聚焦兩岸政策，韓國瑜強調「台灣優先，全力支持中華民國」，並提出兩岸關係四個解決方案；郭台銘表示「九二共識，一中各表」，沒有各表就沒有共識，一國兩制絕對不會在台灣發生；朱立倫主張「三要三中華」及「求同尊異」，指台灣人民要和平、要民主、要繁榮，堅決反對台獨、反對獨裁、反對一國兩制，這也是台灣多數人民的共識。

台灣驕傲 福衛7號升空服役 自主研發新里程碑

搭載福衛七號的獵鷹重型運載火箭，台灣時間昨天下午二時卅分於美國佛羅里達州成功發射，晚間八時四十八分首度通過台灣，六顆衛星全與地面聯繫上，開始服役。福七每天通過台灣六次，主要任務是接替福衛三號，接收中低緯度氣象資料，預估能提升氣象預報精準度達一成。

中國時報

兩岸和平經貿外交 韓提西望政策

國民黨總統初選昨展開首場國政發表，面對最棘手的兩岸外交問題，高雄市長韓國瑜有備而來，拋出「希（西）望政策」，強調要把蔡政府的結仇式外交轉為經貿式外交；在兩岸上將以憲法為本、民意為根，推動「避開戰爭、經濟掛帥」的兩岸和平發展，成為整場政見會最大亮點。

急於達成協議 川普擬對陸讓步

G20決定陸美貿易戰和全球經濟走向，《時代》雜誌發表文章表示，多個跡象顯示美國總統川普，因為著眼於連任要「阻止不斷升級的美中經貿矛盾；給經濟和平一個機會」、「可能會從之前的強硬立場後退」。對陸溫和派代表財政部長穆努欽還壓住了向台灣出售先進坦克和其他軍備的最後決定。不過，川普重申，他對美方談判（優勢）地位有信心，對任何磋商結果都滿意。

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