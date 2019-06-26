毒駕當場被逮 二審竟改判無罪

2019-06-26

〔記者李立法／屏東報導〕毒駕恍神釀成的死傷車禍屢見不鮮，令民眾深惡痛絕，與酒駕同樣零容忍，不過若干法官對毒駕的認定標準，與社會大眾大相逕庭，比如屏東警方攔查一名男子逆向駕駛並違停，當場查獲男子吸毒及持有毒品，平衡測試也發覺男子有腳步不穩情形，但屏東地院二審法官仍認為不構成毒駕，將一審有罪判決撤銷，改判被告無罪，引發熱議。

違規逆向停車 男子承認拉Ｋ

警方去年二月發覺郭姓男子在屏東縣東港街頭違規逆向停車，上前盤查時，聞到郭男車內飄出濃濃Ｋ味，進而起出一包○．五一公克Ｋ他命毒品，郭男承認拉Ｋ，警方帶回驗尿並進行平衡檢測。

檢認定犯行明確 簡易庭判3月

警方認為郭男平衡檢測時可見其腳步不穩，已達公共危險罪明定的「服用毒品或麻醉藥品等致不能安全駕駛」程度，將郭男移送法辦，檢察官也認為毒駕犯行明確起訴全案，屏院簡易庭法官採信檢警所提證據，考量郭男未肇事等情，將郭男判刑三月、得易科罰金。

郭男雖承認吸毒，但自認吸食Ｋ他命後，完全不影響他的開車專注力，提起上訴。

屏院二審法官檢視警方執法影像檔，認為郭男走直線測試時，僅在盡頭處才稍微不穩，單腳站立三十秒沒搖晃，畫同心圓能連續在○．五公分環狀帶內，難以認定郭男吸毒精神不濟致無法安全駕駛，指檢方所提證據不足以證明郭男犯行成立，改判郭男無罪，還可上訴。

二審法官：難認定無法安全駕駛

Ｋ他命屬三級毒品，依「毒品危害防制條例」規定，施用三級毒品無刑責，最重僅處五萬元行政罰款，此外，持有三級毒品淨重二十公克才有刑責；故郭男毒駕部分最後若獲無罪確定，刑事部分將全身而退。

法界人士指出，警方查獲毒駕行為，會以公共危險罪送辦，但它不像酒駕訂有酒精濃度○．二五毫克門檻，雖然民眾難以容忍毒駕行為，但毒駕在認定上易出現模糊地帶，不同法官可能看法互異，也因而出現司法判決恐不符社會期望情形。

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