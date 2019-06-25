阿嬤鄭英照養7兒女 獲頒教子有方表揚牌

2019-06-25 22:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門阿嬤鄭英女士從小當童養媳，與外省老兵結為夫婦，兩人既無背景，又無恆產，堅強面對人生、照養7個孩子；今年5月，在國防大學理工學院擔任化材系系主任的小兒子鄭根發，獲教育部核定升等教授，全家同感榮耀，縣長楊鎮浯今天頒給鄭英「教子有方」表揚牌，鄭英開心之餘，想到過去，仍不禁紅了眼眶。

鄭根發在家排行老6，上面有1位哥哥，其餘都是女生，即使在當年重男輕女的年代，全家共同扛起生計的共識卻不分男女；鄭根發唸完國中，和哥哥一樣選擇報效國家、又能以薪俸直接減輕家庭負擔的軍旅生涯。

縣府民政處長陳世保說，早年「那個年代」，絕大部分人家環境都不好；鄭英是童養媳，難免有寄人籬下之憂，家中食指浩繁，生活尤為艱苦，鄭女士丈夫在18年前過世，她仍堅強、勇敢面對人生挑戰，兒子又是軍中傑出人才，十分難得。

家人說，83歲的鄭英一生務農，沒有進過學堂，似乎還難以體會官拜上校的小兒子擔任系主任，晉升教授的社會成就，直到縣長楊鎮浯親自上門頒發表揚牌，有了政府掛保證，鄭英覺得備感榮耀，一路高興的拉著楊鎮浯的手。

走過辛苦歲月的鄭英，滿頭華髮，縣長問她有幾個孫子，她開心的說一下子也記不清楚；楊鎮浯頻頻肯定老人家在以前艱困的環境下持家不易，老人家一會兒開心，一會兒又彷彿跌入時空隧道，不禁紅了眼眶卻欲言又止。

楊鎮浯說，早期辛苦的環境要培養子女，真的很不容易，看到鄭家幸福美滿很替他們高興。比起過去，現在的社會環境是相對富裕的，希望在這樣相對富裕、相對好的環境下，金門的年輕人也能夠理解早期的辛苦，並學習這樣的精神，期盼這樣的正面力量能暈染到地方風氣。

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