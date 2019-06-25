7/1交通新制看這裡！酒駕加重處罰 乘客也要「連坐罰」

2019-06-25 17:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部7月1日將有5項新制要上路實施，包含酒駕相關罰則加重處罰；透過郵局寄往美國的國際快捷郵件（EMS），要先以網路預傳報關資訊；郵局開辦窗口收寄代收貨價郵件至i郵箱；國道1號岡山北上主線採用篩選式動態地磅等。另外，最快7月底前，各機場搭乘國內線，可使用行動裝置辦理報到登機。

交通部表示，酒駕加重罰則，包含吐氣所含酒精濃度每公升0.15毫克以上未滿0.25毫克，小型車罰鍰從1萬9500元提高至3萬元、大型車從2萬2250元提高至3萬3000元；濃度0.25以上未滿0.4毫克，小型車從2萬9000元提高至3萬7500元、大型車從3萬3500元提高至4萬2000元；濃度0.4毫克以上未滿0.55毫克，小型車從5萬1500元提高至6萬、大型車從5萬6000元提升至6萬5000元；濃度0.55毫克以上，小型車罰鍰從7萬4000元提高至8萬5000元、大型車從7萬8500元提高至10萬元。

另外，若大、小型車駕駛若酒駕逾期未繳罰鍰60日以上，或是毒駕，或5年內第2次酒駕，就會罰到12萬元；5年內3次以上酒駕，每次罰鍰均會依照上次酒駕罰鍰再加9萬元進行處分。汽機車駕駛拒絕酒測首次均罰18萬元，5年內2次拒測罰36萬元，往後每次拒測罰鍰均再增加18萬元。酒駕車上有未滿12歲兒童或肇事致人受傷，吊扣駕照從原規定1-2年延長至2-4年，致人重傷將吊銷駕照。酒駕累犯及拒測者，若致人重傷或死亡得沒入車輛。

汽機車駕駛吐氣酒精濃度達0.25毫克以上，同車乘客也要受罰，但未滿18歲、年滿70歲以上、有心智障礙或汽車運輸業乘客則不會受罰。根據規範，其餘乘客則會處600元至3000元。另外，運輸業司機工作時違反酒駕或拒測而導致他人受損害，法院可依被害人要求，視收害程度判決業者賠償損害額3倍以下的賠償金；但業者已盡到監督司機責任時，則不需負賠償責任。

自行車、電動輔助自行車、電動自行車、三輪以上慢車等，7月1日起酒駕罰鍰提高一倍，從300至600元提高至600元至1200元；拒絕酒測罰鍰從1200元加重至2400元。

為避免汽車裝載貨物違規超載，高速公路沿線設有44處地磅站，當開磅時載重大貨車一律要過磅，但部分路段過磅車輛較多，導致地磅站上游主線於尖峰時段常發生回堵情形，影響車流順暢及過磅效率。交通部高速公路局規劃7月1日起，於重車數量眾多的國道1號岡山地磅站，試辦建置主線篩選式動態地磅；屆時未超載大貨車可依主線資訊指示不須進磅，而未依規定進入地磅站逃磅者，將一律錄影舉發，處9萬元罰鍰。

不禮讓救護車、消防車 致死傷最高9萬

駕駛聽聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓現可處駕駛3600元罰鍰並吊銷駕照；7月1日不避讓且致人死傷者，加重為6000元至9萬元罰鍰。

中華郵政7月1日起可於郵務窗口交寄代收貨價郵件至i郵箱，收件人憑簡訊透過實體ATM、網路ATM及e動郵局轉帳繳費後，就能至i郵箱領取郵件。另外，因應美國政府要求，7月1日起寄往美國的國際快捷郵件（EMS），必須預傳報關資訊，否則郵件將有可能被退回。中華郵政公司表示，民眾可先至中華郵政公司網路交寄平台，登錄郵件相關資料並列印郵件發遞單及商業發票，再至郵局窗口交寄。為鼓勵民眾使用網路交寄平台，每件郵件將給予20元郵資折扣。

最快7月底前 國內線可用行動裝置報到登機

因應智慧行動裝置普及，國內線各機場已建置電子登機證查驗系統，透過電子登機證系統查驗，能有效登機作業效率，民航局表示，最快7月底前，旅客就可持智慧型手機、平板電腦等行動裝置內的電子登機證，經過該查驗系統即可搭乘國內航線，享有更快速的搭機服務。

至於因酒駕吊銷駕照重新考領前，要經過酒癮治療；酒駕致人重傷或死亡、酒駕累犯、拒絕酒測，重新考照後車輛要裝設酒精鎖等，交通部表示，預定明年3月1日上路實施。至於機車是否要裝設，及裝設時間多長，後續皆會與相關單位共同研商。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法