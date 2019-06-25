違規帶手機…國小教甄最高分「不予計分」 考生崩潰

2019-06-25 16:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕公立學校甄試名額僧多粥少，錄取機會一年比一年難，新北市國小暨幼兒園教師甄試今年有9千多人報考、錄取608人，錄取率僅7%，有一名考生複試時表現優異，收到成績單果然分數名列前芧，但被告知她因為在抽籤室抽籤時違規拿出手機，因此「不予計分」，讓當事人幾乎崩潰，新北市教育局副局長黃靜怡說，結果令人遺憾，只能請考生考前應詳讀簡章規定，確保自身權益。

新北市學校多，因此每年國小教師甄試名額較其他縣市來得多，也吸引最多考生報考，今年6月2日第一階段筆試就有9千多人報考，進入複試者僅剩1800多人，於6月22日參加複試的試教階段，爭搶最後的608個正取名額。

這名參加複試的考生哭訴，她為了報考教師準備多年，今年好不容易進入複試階段，當天在抽籤室試教前進行試教範圍抽籤時，她突然想起手機不能帶進試場，因此主動將手機拿出關機，遭現場試務人員制止，她隨即將手機收起來，然後進入試場進行15分鐘試教，考完自覺表現很好，日前收到成績單，果然獲得高分，但下方附註當事人因為在「抽籤室」拿出手機，依規定「不予計分」，令考生當場崩潰大哭。

考生認為手機未進試場就已取出，且無舞弊行為，能否視情節輕重酌予扣分，不予計分實在過於嚴苛。

黃靜怡說，教師甄試競爭激烈，基於考試公平性，簡章上既已明文規定，手機不得攜入「試場及抽籤室」否則不予計分，主辦單位必須依法行政，今年違規被計零分的考生共有7人，至於考生違規後仍繼續參加試教，最後拿到成績單才知道不予計分，確實讓當事人很崩潰，會列入未來辦理甄試的案例檢討。

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