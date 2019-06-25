外星人入侵鹽博館？第三類接觸光雕秀29日登場

2019-06-25 12:34

〔記者王涵平／台南報導〕「2019一見雙雕藝術季」以外星人為題材，首度加入動態影音光雕，將在台灣鹽博館「第三類接觸區」登場，帶領民眾進入太空冒險旅程，也希望凸顯全球面臨能源危機。

雲嘉南濱海風景區管理處今在台灣鹽博物館舉行宣傳記者會，由鹽精靈舞者搧動七彩絢麗的LED翅膀揭開序幕，南市副市長許育典、雲管處長徐振能化身MIB星際戰警，以保衛地球之姿，為「第三類接觸區」揭幕，精雕細琢外星人身影與場景，配合重金屬音樂節奏，上映璀璨耀眼的「3D光雕秀」，令人驚豔。

藝術總監陳坤田指出，台灣鹽博物館建築體為金字塔造型，而金字塔有外星人建置的傳說，「第三類接觸區」利用仿鹽與保麗龍複合式媒材，塑造包括結合電腦科技投影，勾勒星際奇兵與飛碟輪廓，「外星人入侵光雕秀」等15座唯妙唯肖作品。

皇上文創公司董事長陳盈成說，台灣鹽博物館6/29-7/31推出一連串好康，凡遊客入園集章闖關遊戲，可兌換精美限量小贈品、來館出示「夕遊-臺灣鹽博物館」FB粉絲專頁「漬在生活-鹽漬物生活展」活動訊息 ，並完成消費鹽商品 ，即可領取福袋的限量來店禮（每月限量300份），現場購買環保玻璃杯，即可享飲鹽市集飲品喝到飽等優惠。

一見雙雕藝術季，將於6月29日至7月31日分別在七股鹽山、臺灣鹽博物館、馬沙溝3D彩繪村登場！臺灣鹽博物館光雕秀，每日從09:30～16:30播放，每次上演時間3分鐘；相關活動可連結「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢。

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