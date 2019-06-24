夏天上梅嶺，避暑又賞紫牡丹

2019-06-24 22:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南市楠西梅嶺風景區，有數量超過2萬株的紫牡丹，現正逐漸綻放，讓綠意盎然的古道豔麗了起來，今夏民眾上山避暑兼賞花。

目前紫牡丹多集中在二層坪上方的梅峰古道，20年前開始栽種，已數以萬計，而海拔較低的大湖桶聚落，沿路也有600株，進入盛放期。

大湖桶的紫牡丹，位於福來老梅園附近，農民陳居峰12年前也陸續種植油桐樹，現已接近百株，春、秋兩季開花，讓當地的自然生態景觀更豐富。

而古道的紫牡丹最初是由梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文所種植，他表示，這種花1年開4次，且栽培、維護上不至於太難，有利於環境景觀的加速營造。

許鴻文說，後來西拉雅國家風景區管理處也參與古道花海的營造工程，連同先前他所栽植的，陸續種下了3萬株，目前存活率約7成，每到盛放期，一片紫色美景，相當迷人。

許鴻文指出，梅峰古道這期的紫牡丹，可持續到7月下旬，再由野百合接力綻放，入冬前，則是山茶花登場，都有500株左右的規模。

11月份為400株的紅花風鈴木，元旦期間賞梅季，農曆春節後，由山櫻與杜鵑接棒，再來就是深受歡迎的螢火蟲生態。

許鴻文強調，除了冬季賞梅、4月追螢之外，透過古道花海的營造，希望一整年的時段都有觀光亮點，帶動當地的發展。

陳居峰也提到，其實當地一年四季各有不同風情，盛夏時節前來梅嶺，不僅上山避暑，又可賞花、吃雞，值得推薦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法