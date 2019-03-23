梅子產量銳減…梅嶺農民拚觀光 採果、脆梅DIY照樣辦

2019-03-23 18:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受氣候影響，台南知名風景區楠西梅嶺，今年的梅子產量銳減，嚴重程度當地認為是20年來首見，即將進入收成期，農民仍推出親子採果、DIY的活動，希望能帶來觀光人潮。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，暖冬效應，加上之前降雨少，確實影響綻放率，嚴重衝擊著果，但今年比較奇特的是，無論海拔高低，同樣地點的樹群，生長情況竟出現極大差異，有些開花多的，緊鄰的卻很零星，整體收成，目前還難以預估。

福來老梅園業者陳居峰踏查當地，估算今年產量僅以往的兩成，加工業者已展開收購，但他仍將結合深受歡迎的DIY教作課程，推出親子採果樂，預計30日登場。

陳居峰坦言，雖然梅子的價格可能會上漲，但因嚴重減產，無法供貨，農民整體收益還是受到衝擊，透過採果活動，盼能刺激觀光。

陳居峰說，DIY課程以教作6、7分熟的脆梅為主，4月初起，當地還有油桐花，到了4中、下旬，則是賞螢季登場，行程值得推薦，歡迎民眾一起來春遊。

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