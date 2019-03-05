暖冬又少雨影響結果率 這裡的梅子恐歉收

2019-03-05 15:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕暖冬效應，加上少雨乾旱，知名的台南市楠西梅嶺風景區，因開花率低，衝擊結果率，恐面臨歉收，嚴重程度是20年來首見，農民多承租國有地栽種，難以獲得災損救助，盼政府也能關心一下。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，今年的綻放率，估計僅有歷來平均的3成，花開得少，自然影響結果，月底就是採收期了，依照目前的生長情況，產量恐銳減。

福來老梅園業者陳居峰說，之前每株梅樹可採100至

150台斤，今年恐30台斤都不到，出水仔部落往上，結果率可能較高，但伍龍殿以下的中、低海拔處，就深受衝擊，農民「哀鴻遍野」。

陳居峰提到，梅嶺的梅子產業雖有逐漸下滑趨勢，但目前栽種面積仍約500公頃，全年僅採收這1次，結果率差，對農民生計影響真的很大。

當地的有機梅產銷班長呂錦銘指出，除了綻放率的因素之外，一般花開可以時間約3天，但受暖冬又少雨的氣候影響，謝得很快，只能撐1天，對著果率也造成衝擊；印象中，這是20年來最嚴重的災情。

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