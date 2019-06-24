賺錢與員工共享！ 長榮：發放紅利22K 罷工的空服員也有

2019-06-24 19:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資抗爭陷入膠著，工會不斷指公司近3年連年獲利卻未同等提高空服員待遇。不過，長榮航空今天向員工發出內部信件，指稱在所有同仁努力下2018年有獲利成果，將核發年度員工酬勞約2萬2000元，凡是6月30日仍在長榮任職的員工都能獲得，也就是說，現在參與罷工的員工也有份。

長榮航空內部信指出：

一、感謝所有同仁2018年同心協力，勇於面對挑戰、解決問題，在大家共同努力下，締造公司2018年有獲利的成果，故依本公司章程第26條規定，核發2018年度員工酬勞予國內外員工。

二、本次核發原則如下：

1.平均分配於發放對象。

2.發放對象：2019年6月30日仍於本公司任職者（含留職停薪者），按2018年度服務本公司日數比例核發（全年服務日數為365天需扣除留職停薪、無給病假及曠職）。

3.員工於2018年度服務日數為365日且無前述應扣除之日數者，得分配員工酬勞TWD22,476。

三、國內空地勤員工酬勞預計於2019年6月28日發放，地勤人員員工酬勞明細請至人事系統「薪資所得」 「查詢薪資」，輸入2019年度6月份『第二次』查詢即可（系統開放查詢日期為6月27日下午）；空勤人員員工酬勞發放明細及查詢方式，將由空勤管理單位另行通知。

四、員工酬勞的獲得，是仰賴每位同仁堅守工作崗位，同心協力，努力創造公司佳績而辛苦獲得的成果，實屬不易，再次感謝所有同仁的努力付出，謝謝您！

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